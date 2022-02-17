Британские ученые назвали самый уязвимый перед COVID-19 возраст

Исследователи из Соединенного Королевства рассказали, какой же возраст является наиболее уязвимым перед новой коронавирусной инфекцией в настоящий момент.

Согласно информации, собранной приложением ZOE Covid Study, заболеваемость ковидом снижается в большинстве возрастных групп. Однако есть и исключения: молодые пациенты, в возрасте от 18 до 34 лет, а также пожилые, которым более 75 лет.

Daily Express передает, что данные о среднем уровне заболеваемости в течение последних 14 дней говорят о вероятности повторного заражения в 7 процентов случая. Чаще всего имеется в виду заражение «омикроном».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у омикрона обнаружили новую опасную мутацию, которая может быть заразнее всех вместе взятых.