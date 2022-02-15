Заразнее всех вместе взятых: у омикрона обнаружили новую опасную мутацию

Ученые считают, что новая мутация омикрон-штамма опасна даже для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

Исследователи из Дании заявили о выявлении новой мутации H78Y в белке ORF3a омикрон-варианта SARS-CoV-2.

Данный фермент «несет ответственность» за воспалительные процессы в клетках зараженного. Специалисты считают, что новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может оказаться ещё более заразным, чем предыдущие версии коронавирусной инфекции, даже для вакцинированной части населения.

Удивительно, что многие ПЦР-тесты не могут его выявить. В настоящий момент порядка 24% ковид-пациентов в Дании с ковидом заражены именно штаммом BA.2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у пятерых россиян, переболевших «омикроном», выявили чёрный грибок.