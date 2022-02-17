Учительницу школы Красносельского района заподозрили в нарушении норм профессиональной этики

Учительницу школы Красносельского района заподозрили в нарушении норм профессиональной этики
Учителя должны заниматься своими обязанностями. Фото: pixabay

Прокуратура заподозрила учительницу школы Красносельского района в нарушении норм профессиональной этики.

Ведомство инициировало проверку, в ходе которой предстоит изучить, соблюдался ли в школе №290 закон об образовании, а также были ли нарушения норм профессиональной этики со стороны педагогов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел на одном из уроков во время заполнения опроса о юношеской преступности – среди возможных ответов не было варианта, что ученик никакого отношения к нарушению закона не имел. Дети показали опрос родителям, а те возмутились. Учительница в свою очередь резко высказалась по этому поводу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.

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