В мире от COVID-19 умерло почти 6 млн человек

В России и мире подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России и мире подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 419 млн 138 тыс. 590 человек.

По данным SCMP на 17 февраля, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 959 тыс. 776 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 78 млн 172 тыс. 840 человек, на втором месте Индия — 42 млн 754 тыс. 315, затем идет Бразилия 27 млн 819 тыс. 996 человек.

Россия занимает шестое место. В стране коронавирус подхватили 14 млн 840 тыс. 502 человека, умерло при этом 343 тыс. 173 пациента.

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