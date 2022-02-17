Математик спрогнозировал время начала шестой волны COVID

Математик спрогнозировал время начала шестой волны COVID
Специалист отметил, что к середине апреля число заболевших вновь может стать таким же, как сейчас. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Пятая волна COVID, которая наблюдается сейчас в России, вряд ли будет последней. В начале лета вероятен новый всплеск заболеваемости, спрогнозировал проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков.

По его словам, наступление новой волны пандемии может произойти с началом сезона отпусков. При этом в ближайшее время заболеваемость может пойти на спад, однако к середине апреля число заболевших вновь может стать таким же, как сейчас.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт заявил, что до этого момента инфекция точно не отступит. Он сослался на кривые, полученные в процессе решения дифференциальных уравнений. После февраля они буду затухать.

Причем спуск будет более пологим, чем подъем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 180 622 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 790 гражданина России. В Москве жертвами вируса стали 85 человек, в Петербурге — 74, а в Московской области — 31.

коронавирусная пандемия Россия шестая волна коронавируса


 

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