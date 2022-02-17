В России возбудили 900 дел за подделку документов о вакцинации от COVID

В России возбудили 900 дел за подделку документов о вакцинации от COVID
В России продолжается блокировка сайтов по продаже сертификатов о вакцинации отCOVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Правоохранительные органы России возбудили 900 уголовных дел по факту продажи документов о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тестов на COVID-19.

За 2021 год также заблокировали 2,5 тысячи сайтов, продававших фиктивные сертификаты и справки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на словам главы МВД России Владимира Колокольцева.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией. С апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав предложил ввести штрафы в 5 млн рублей за объявления о продаже поддельных справок. При первом нарушении штраф составит 1 миллион рублей, при повторном — до 5 миллионов рублей.

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