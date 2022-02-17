Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях для вакцинации людей старше 60

Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях для вакцинации людей старше 60
Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях для вакцинации людей старше 60. Фото: pixabay

Роспотребнадзор посоветовал людям старше 60 прививаться от COVID-19 в обязательном порядке, но только при отсутствии признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации пожилым, когда и как часто нужно прививаться от коронавируса. По заключению ведомства, люди старше 60 лет входят в группу риска по заболеванию инфекцией. Об этом пишет «Агентство Москва».

Отмечается, что у пожилых часто возникают осложнения на фоне ковида, в частности тромбозы, инфаркты и инсульты. Они могут привести к летальному исходу.

Подобно и другим возрастным группам пожилым гражданам рекомендуется прививаться при отсутствии обострения хронических патологий. Вакцинироваться после перенесенного коронавируса необходимо по истечению 6 месяцев после болезни, если при этом нет противопоказаний. При наличии серьезных сопутствующих заболеваний перед вакцинацией нужно посетить лечащего врача, подчеркнули в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у пациентов с коронавирусом в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества, рассказал эксперт.

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