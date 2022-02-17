«Огненный квадрат»: в Петродворцовом районе вспыхнула пристройка, которую тушат около часа

В Петродворцовом районе вспыхнула пристройка, которую тушат около часа. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе вспыхнула пристройка, которую тушат около часа. Фото: pixabay

Вечером в четверг, 17 февраля, около 22:03 стало известно о пожаре в Ломоносове. Спасатели работают на месте происшествия около часа.

Все произошло в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в Транспортном переулке, 10. Огонь полностью захватил пристройку к зданию и почти перешел на само сооружение.

После поступления сообщения в экстренные службы на место было отправлено 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

На месте стало известно, что пристройка к сооружению размером 4х4 метра уже выгорела по всей площади.

Локализовать возгорание удалось только в 22:46.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 февраля, несчастье произошло на набережной Обводного канала, где рухнула часть фасада и пришибла 53-летнюю петербурженку. Рухнула часть «Красного треугольника».