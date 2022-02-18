В мире коронавирус подхватили более 419,4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 2,535 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро пятницы, 18 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 419 454 803 человека. Вирус унес жизни 5 861 456 человек.