У переболевших COVID выявили риск развития проблем с психикой

У переболевших COVID выявили риск развития проблем с психикой
Ученые ознакомились с историями болезней пациентов с психическими расстройствами. Фото: pixabay

Переболевшие коронавирусом имеют больше шансов столкнуться с проблемами психического здоровья. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Ученые проанализировали данные 153 848 взрослых, сдавших положительный ПЦР-тест, и сравнили их с контрольной группой, которая не болела COVID-19.

По данным медицинского журнала BMJ, люди, переболевшие коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и практически на 40% чаще испытывали депрессию.

Исследователи предположили, что такие данные связаны с тем, что коронавирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала необычный способ избежать заражения «Омикроном». Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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