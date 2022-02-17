Россиянам раскрыли необычный способ избежать заражения «Омикроном»

Человек станет менее подвержен заражению штаммом коронавируса «Омикрон», если в помещении есть увлажнитель воздуха. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, у человека с сухой слизистой больше шансов заболеть. Кроме того, иногда по этой причине люди дольше выздоравливают.

Как сообщает Ura.Ru, Ярцева посоветовала здоровым и больным «омикроном» поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы до 25-50%, особенно во время сна. Это поможет избежать заражения вирусом или выздороветь.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чрезмерная влажность вредит здоровью, провоцируя астму, аллергию и рост плесени.