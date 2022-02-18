В Бокситогорском районе поезд сошел с рельс

В Ленинградской области с рельс сошел грузовой вагон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, сотрудники дорожной полиции организуют дорожное движение в Бокситогорском районе.

Примерно в 10:30 18 февраля, недалеко от населенного пункта Батьково сошел с рельс вагон грузового поезда. К счастью, пострадавших в результате случившегося нет.

Из-за аварии сотрудники ДПС ГИБДД временно перекрыли движение по федеральной автодороге А-114 «Новая Ладога – Череповец». Был организован объезд транспорта через деревню Большой Двор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель ВАЗа погиб в дорожно-транспортном происшествии в Выборгском районе Ленинградской области.