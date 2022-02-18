Ургант пошутил о запрете зловонным пассажирам заходить в метро Петербурге

Телеведущий Иван Ургант упомянул о стихотворении Самуила Маршака в шутке про новые запреты в подземке Северной столицы.

Российский артист Ургант высказался по поводу намерения властей Петербурга о введения штрафов для пассажиров метро, которые желают проехаться в общественном транспорте раздетыми или немытыми. Граждан хотят наказывать «рублем». Слова шоумена прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ургант добавил, что нарушителей хотят штрафовать. При этом взимать планируют от 100 до 5 тысяч рублей.

Телеведущий, шутя, предположил, что размер штрафа будет зависеть от внешнего вида пассажира.

«Есть такие голые пассажиры, ты ему сам пять тысяч дашь, чтобы он проехал свою остановку и подзадержался», — прохихикал ведущий.

Ургант также задумался над вопросом, что же делать гражданам, похожим на персонажа стихотворения Маршака, и упомянул рассеянного с улицы Бассейной.

«Таких людей много в Петербурге. Если человек забыл одеться от усталости просто, он всю ночь убирал снег. Забыл надеть одежду, сел в метро, просыпается, не понимает, где он. Спрашивает, что за станция такая? «Площадь Ленина», «Лесная»? А пассажиры говорят: «Это город Ленинград. Вы пять тысяч заплатите и хозяйство приберите»», — смеялся Ургнат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Иван Ургант пошутил про увольнение учительницы за чтение Хармса и уборку снега в Петербурге.