Ургант пошутил про увольнение учительницы за чтение Хармса и уборку снега в Петербурге

Телеведущий Иван Урган в программе «Вечерний Ургант» снова затронул проблему уборку снега в Петербурге, а также пошутил об увольнении петербургской учительницы за чтение Даниила Хармса и Александра Введенского.

Ургант заявил в ходе популярной программы, что директрису школы следует наградить Сталинской премией и поблагодарить за бдительность. Также Иван Ургант упомянул слова Серафимы Сапрыкиной, по словам которой директор назвала репрессированных поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов».

«Для меня сейчас шок. Во-первых, шок, что Хармс писал стихи», — признался ведущий.

Кроме того, шоумэн предположил, что творчество Хармса подходит под любые новости из Северной столицы.

«А вы знаете, что в Пе. А вы знаете, что в те. А вы знаете, что… рбу. Что всю зиму в Петербурге снег никто не убирал!»

Напомним, учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группу гимназии в соцсети завалили стихами Хармса и Введенского после скандального увольнения учителя.

Некачественная уборка улиц в Петербурге стала поводом для масштабных обысков на коммунальных предприятиях города и возбуждения уголовных дел. Во вторник, 8 февраля, в обысках по более чем 60 адресам задействованы около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР.