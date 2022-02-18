Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по 500 долларов от добычи нефти и газа

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по 500 долларов от добычи нефти и газа на территории страны.

Эксперт привел в пример опыт арабских стран, которые при рождении ребенка на их территории перечисляют на его счет определенную денежную сумму, сообщает «Газета.RU».

Во многих странах существенная часть природной ренты (деньги, которые зарабатываются на продаже извлеченных природных ресурсов), уходит в доход государства. В некоторых государствах часть прибыли получает бизнес. Лишь в нескольких странах частью выплат от продаж природных ресурсов «делятся» с населением. В России всю природную ренту получают государство и компании, добывающие ресурсы. Однако предположения о том, что граждане РФ обогатились, если бы получало часть дохода от реализации природных богатств, ошибочно, считает Николай Кульбака

Он отметил, что природная рента РФ составляет около 1277 долларов на гражданина в год. Максимум — 2000 долларов. Однако 100% от этой суммы не стало выплачивать бы ни одно государство. Реальной цифрой является — 25% или около 500 долларов (37 500 рублей) ежегодно. Ежемесячный доход от нефти для каждого гражданина РФ в таком случае составит всего 42 доллара или 3000 рублей.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата Михаила Щапова, россияне имеют полное право рассчитывать на реальный доход от реализации национальных природных ресурсов. Он отметил, что на данный момент у граждан складывается справедливое мнение, что выгоду от реализации нефтегазовых богатств РФ получают только «олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет».

Парламентарий напомним, что в стране уже есть похожая программа, которой занимается Фонд национального состояния (ФНБ). К сожалению, должным образом она не работает.

«Эти средства не идут ни в экономику, ни людям. Они просто лежат мертвым грузом в расчете на «черный день». Однако в 2020 году день был куда уж чернее, но оказалось, что просто нет процедуры, по которой средства ФНБ можно направить хотя бы на разовую помощь людям. То есть деньги мы, как в развитых нефтегазовых экономиках, изымаем, но дальше они не попадают в дело», — приводит его слова URA.RU.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экономист рассказал, что цена российской нефти выросла из-за наличия угрозы запрета на экспорт нефти из РФ, однако ее реальный риск маловероятен. Из-за нестабильности и связи рынка с геополитической ситуацией, цены на нефть вскоре могут снова снизиться.