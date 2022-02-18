Ученые: на Земле растет около 9 тыс. видов деревьев

На Земле осталось около 9 тысяч видов деревьев, которые еще предстоит изучить.

Об этом заявили 150 ученых в ходе масштабного исследования.

По данным пресс-службы биологического института Томского государственного университета (ТГУ), среди исследователей был сотрудник ТГУ Роберто Каццолла Гатти.

По словам ученых, они смогут найти виды деревьев, которые наиболее устойчивы к глобальным изменениям. На сегодня в мире насчитывается около 73 тысяч видов деревьев. Около 40% неизученных видов находятся в тропиках.

Ученые проанализировали данные из многочисленных баз данных. После этого специалисты создали биогеографические модели для вероятной оценки еще не исследованных видов. Ученые пришли к выводу, что 43% всех видов деревьев планеты растут в Южной Америке. При этом 22% приходится на Евразию, а 16% — на африканский континент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга, районе-саду, почти ста деревьям подписали смертный приговор. Их срубят ради площадок. Сухостой из них – меньшая часть. Деревья же радовали глаз местных жителей десятки лет.