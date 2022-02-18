Петербургскую дамбу открыли после угрозы наводнения

Петербургскую дамбу открыли после угрозы наводнения
Дамба Петербурга успешно отразила натиск стихии. Фото: скрин dambaspb_kzs в Instagram

Затворы водопропускных и судопропускных сооружений дамбы Петербурга в пятницу, 18 в 17:20 перевели в штатное положение «Открыто».

Как сообщили в дирекции КЗС, дамбу пришлось закрыть из-за возможного повышения уровня воды в Неве до критических отметок. Сейчас уровень воды находится в норме.

«Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений», — говорится в сообщении.

Однако в Петербурге все еще действует «желтый» уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург и Ленобласть пришел шторм, о котором синоптики предупреждали еще вчера. Скорость ветра в городе достигает 16 м/с, а возле Финского залива регистрируются порывы и вовсе до 28 м/с.

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