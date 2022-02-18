Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в больнице, куда его госпитализировали с диагнозом коронавирус.

«Он остается под наблюдением врачей в лечебном учреждении», — рассказал источник РИА «Новости».

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.