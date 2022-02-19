На карты перечислят по 10 000 рублей: кто получит выплату до 21 февраля

В ближайшие дни социальная защита перечислит российским гражданам денежные выплаты. На банковские карты поступит в среднем по 10 000 рублей.

Выплаты будут перечислять вплоть до понедельника, 21 февраля. Речь идет о пособиях для многодетных родителей, которые воспитывают третьего или последующего ребенка маленького возраста. Об этом сообщает Primpress.

Претендовать на денежную помощь от государства можно, если ребенок родился в 2019 году или позже. Это должен быть третий малыш или уже последующий. Пособие положено только семьям, где уровень заработка на одного человека не превышает двух региональных прожиточных минимумов.

Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму в регионе. В среднем по России это 11 592 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам от 1960 года рождения придут крупные выплаты в феврале.