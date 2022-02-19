Коронавирусом за сутки заразились 18 тысяч петербуржцев

Коронавирусом за сутки заразились 18 тысяч петербуржцев
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 18 042 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 360 210 местных жителей. При этом 1 111 026 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 24 438 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 6 874 человека. Третье место у Подмосковья — 5 188 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом.

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