В Петербурге скончались еще 83 пациента с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 83 пациента с коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 83 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 87 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Нижегородская область — 47 смертей. В Ленинградской области от умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 31 176. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 344 755 человек, в том числе 798 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом.

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