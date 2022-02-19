Врач назвала главные ошибки при лечении кашля

Перед лечением нужно установить правильную причину кашля, а сделать это можно только у врача. Фото: unsplash

Перед лечением нужно установить правильную причину кашля, а сделать это можно только у врача. Фото: unsplash

Врач-терапевт Александра Кожевникова рассказала об опасных ошибках, которые пациенты допускают при самостоятельном лечении кашля.

Самой распространенной ошибкой является неправильный выбор лекарственных препаратов, заявила специалист в разговоре с радио Sputnik.

«Самое первое, о чем стоит упомянуть, — это необоснованное самоназначение антибиотиков», — отметила врач.

Неправильно подобранный препарат не даст должного эффекта и может нанести вред организму. Антибактериальные лекарства имеют свои показания и противопоказания, необходимые дозы и сроки лечения. Однако многие пациенты не обращают внимание на инструкции к применению.

Вторая ошибка — бесконтрольный прием отхаркивающих средств. Кожевникова объяснила, что кашель не обязательно является симптомом инфекции дыхательных путей. Его могут вызвать другие патологии.

«Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты», — уточнила терапевт.

Она добавила, что перед лечением нужно установить правильную причину кашля, а сделать это можно только у врача.

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