Врач назвала главные ошибки при лечении кашля

Врач-терапевт Александра Кожевникова рассказала об опасных ошибках, которые пациенты допускают при самостоятельном лечении кашля.
Самой распространенной ошибкой является неправильный выбор лекарственных препаратов, заявила специалист в разговоре с радио Sputnik.
«Самое первое, о чем стоит упомянуть, — это необоснованное самоназначение антибиотиков», — отметила врач.
Неправильно подобранный препарат не даст должного эффекта и может нанести вред организму. Антибактериальные лекарства имеют свои показания и противопоказания, необходимые дозы и сроки лечения. Однако многие пациенты не обращают внимание на инструкции к применению.
Вторая ошибка — бесконтрольный прием отхаркивающих средств. Кожевникова объяснила, что кашель не обязательно является симптомом инфекции дыхательных путей. Его могут вызвать другие патологии.
«Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты», — уточнила терапевт.
Она добавила, что перед лечением нужно установить правильную причину кашля, а сделать это можно только у врача.
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