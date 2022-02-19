Что будет с организмом, если отказаться от шоколада на месяц

Отказ от шоколада, в котором содержится много сахара, может выровнять настроение. Фото: pixabay

Отказ от шоколада, в котором содержится много сахара, может выровнять настроение. Фото: pixabay

Американские диетологи рассказали о невероятных последствиях от отказа от шоколада на месяц.

Специалисты рассказали, что поначалу отказ от шоколада может показаться трудным, но он может творить чудеса как для разума, так и для тела. От повышения качества сна до меньшего количества перепадов настроения — вот некоторые из последствий отказа от шоколада в течение 30 дней. Об этом сообщает портал Eat this, Not that!

Меньше перепадов настроения

Отказ от шоколада может выровнять настроение. Это связано с тем, что в шоколаде содержится много сахара, а он является токсином, снижающим уровень энергии.

«Когда вы исключаете сахар из своего рациона, вы избавляетесь от одной из основных причин перепадов настроения и раздражительности», — объяснил диетолог Джей Ковин.

Похудение

Даже один месяц без шоколада может привести к потере лишних килограммов. Зачастую человеку может быть сложно отследить, сколько сахара он ест каждый день, поскольку сахар часто скрыт в продуктах питания и напитках, особенно в шоколаде.

«Сокращение добавленного сахара может помочь вам похудеть и улучшить свое самочувствие», — говорит Ковин.

Улучшение качества сна

Употребление шоколада в конце дня может создать проблемы с засыпанием и нарушить сон.

«Если вы балуетесь шоколадом в конце дня, вы можете обнаружить, что заснуть ночью может быть проблемой. Это потому, что шоколад содержит кофеин и может держать вас в тонусе», — рассказал диетолог Дэниэл Макэвой.

Кроме того, отказ от кофеина снижает тревожность, поэтому человек будет чувствовать себя более расслабленным.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Учеными доказано, что существует прямая связь между высоким потреблением сахара и повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами, нужно заменить шоколад на более здоровье альтернативы, такие как фрукты и орехи.

Избавление от изжоги

Шоколад — это кислая пища, которая может вызвать или усугубить симптомы изжоги или кислотного рефлюкса. Отказ от этого десерта может помочь в борьбе с этой патологией.

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