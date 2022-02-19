В Петербурге 19 февраля объявлен «желтый» уровень опасности из-за изморози

В Петербурге 19 февраля объявлен «желтый» уровень опасности из-за изморози
В Петербурге 19 февраля будет опасно на дорогах. Фото: Baltphoto

В Северной столице разбушевалась погода.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, ссылаясь на Росгидрометцентр России, в городе объявлен «желтый» уровень опасности погодных условий.

С 9:00 до 21:00 19 февраля на территории города на Неве объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедно-изморозевыми отложениями, а также налипаниями мокрого снега.

К слову, «желтый» второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Автомобилистов призывают быть, как можно осторожнее, а лучше воздержаться в этот день от использования машин. Велика вероятность попасть в аварию.

Пешеходам следует быть бдительными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу петербуржцев ждут дожди и аномальное тепло.

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