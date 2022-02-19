Петербург почти в три раза обогнал Москву по заболеваемости COVID-19

Петербург почти в три раза обогнал Москву по заболеваемости COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге наблюдается очередной всплеск суточной заболеваемости: оперштаб сообщил о 18 042 новых случаях COVID-19, что почти на две тысячи больше, чем днем ранее.

По данным оперштаба, прирост новых случаев коронавируса в Петербурге оказался почти в три раза больше, чем в столице, где выявили 6 874 случая за сутки. Третье место по заболеваемости у Подмосковья — 5 188 новых ковид-пациентов.

В то же время в Северной столице снизилось число пациентов, которые выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты: сегодня сообщается о 24 438 пациентах, накануне было 28 876. А вот летальная статистика растет: 83 смертей против 78, выявленных вчера.

Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 1 360 210 местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России за сутки выявили 179,1 тысячи случаев коронавируса.

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