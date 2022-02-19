Профессор Воробьев: из-за роста заболеваемости «омикроном» в России растет и смертность

Воробьев отметил, что вместе с заболеваемостью растет и смертность. Фото: pexels

Воробьев отметил, что вместе с заболеваемостью растет и смертность. Фото: pexels

Профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьев назвал заявления представителя ВОЗ о более заразных и опасных новых штаммах «гаданием на кофейной гуще».

«Кто вообще доказал, что «Омикрон» менее опасен, чем «Дельта»? Он вызывает тяжёлые осложнения так же, как и предшествующий штамм», — заявил специалист в беседе со «Свободной прессой».

Воробьев отметил, что осложнений после «омикрона» действительно меньше, но вместе с заболеваемостью растет и смертность.

Профессор также заявил, что в текущей ситуации нужно направить все силы на лечение больных. Лечение при этом должно быть простым и недорогим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 80% россиян признались, что игнорируют проявления постковидного синдрома.