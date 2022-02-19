50-летний рецидивист сжег до тла две иномарки на проспекте Просвещения

50-летний рецидивист сжег до тла две иномарки на проспекте Просвещения
Злоумышленник поджег две машины. Фото: pixabay

Чем-то не угодили мужчине «Фольксваген Пассат» и «Митсубиси Эклипс Кросс».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители задержали мужчину, который поджог два авто в Калининском районе.

17 февраля оперативникам сообщили о пожаре у дома №76 по проспекту Просвещения. Горели две иномарки. Машины полностью уничтожены.

На следующий день подозреваемого задержали. Его «взяли» у дома №4 по улице Академика Крылова. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине высокий мужчина в маске поджег легковушку инженера-ядерщика.

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