Полиция задержала подозреваемого в краже почти 1,5 млн рублей

У дома №98 корпуса 1 по Ленинскому проспекту был задержан 52-летний мужчина. Его подозревают в совершении данного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина украл 1 млн 438 тыс. 500 рублей.

Заявление о пропаже денег оперативники приняли еще 31 января. Пострадавшая объяснила, что в период с 4 января по 24 февраля неизвестный с банковского счета потерпевшей похитил денежные средства. Было заведено уголовное дело по статье «Кража».

18 февраля подозреваемый был задержан. Им оказался 52-летний мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на «специальный», или «безопасный», счет в ЦБ — якобы для их сохранности.