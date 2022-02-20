В Пулково 20 февраля задержан один рейс

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Худжанд. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 февраля. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Худжанд. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 06:00.

По предварительной информации полет состоится в 06:30 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом.

Также Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», откуда можно будет попасть на один из самых популярных горнолыжных курортов «Большой Вудъявр». Самолеты начнут летать с 11 февраля.