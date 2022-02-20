Грабитель секс-шопа зарезал продавца ради интим-товаров в Петербурге

Грабитель секс-шопа зарезал продавца ради интим-товаров в Петербурге
Мужчину разыскивают. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал продавца-консультанта в секс-шопе и вынес часть товара.

Инцидент произошел поздним вечером 18 февраля в интим-магазине, расположенном на улице Дыбенко. Продавщица помогала выбрать клиенту товар, но тот неожиданно во время разговора достал нож. Происходящее зафиксировала камера, установленная в торговом зале.

Как сообщает «КП-Петербург», продавец решила помочь покупателю с выбором, после чего он напал на нее с ножом. После он взял несколько коробок с товаром и сбежал.

Женщина смогла позвонить коллеге, которая вызвала экстренные службы, однако получившая раны скончалась.

В настоящее время преступника разыскивают. Управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница интим-маркета погибла прямо накануне своего 34-летия — 20 февраля жестоко убитая Ольга должна была отмечать день рождения.

новости СПб секс-шоп убийство


 

Новости партнеров
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грабитель секс-шопа зарезал продавца ради интим-товаров в Петербурге
Уборочная техника проехала мимо Калининского района утром 20 февраля
Россиянам пообещали единовременную выплату из пенсионных накоплений
Интенсивные ночные обстрелы испугали жителей в центре Донецка
Байден созовет Совет нацбезопасности по ситуации на Украине
В Пулково 20 февраля задержан один рейс
Аналитик назвал валюту, которая станет надежнее доллара в 2022 году
В Комздраве заявили о стабилизации нагрузки на систему здравоохранения Петербурга