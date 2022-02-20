Грабитель секс-шопа зарезал продавца ради интим-товаров в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал продавца-консультанта в секс-шопе и вынес часть товара.
Инцидент произошел поздним вечером 18 февраля в интим-магазине, расположенном на улице Дыбенко. Продавщица помогала выбрать клиенту товар, но тот неожиданно во время разговора достал нож. Происходящее зафиксировала камера, установленная в торговом зале.
Как сообщает «КП-Петербург», продавец решила помочь покупателю с выбором, после чего он напал на нее с ножом. После он взял несколько коробок с товаром и сбежал.
Женщина смогла позвонить коллеге, которая вызвала экстренные службы, однако получившая раны скончалась.
В настоящее время преступника разыскивают. Управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница интим-маркета погибла прямо накануне своего 34-летия — 20 февраля жестоко убитая Ольга должна была отмечать день рождения.