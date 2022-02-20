В мире коронавирус подхватили более 422 млн человек

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1,3 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.
По данным на утро пятницы, 18 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 422 911 593 человека. Вирус унес жизни 5 880 368 человек.
Больше всего инфицированных по-прежнему в США – 78 457 081 человек. В России COVID-19 с начала пандемии заразились 15 199 720 человек.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга.