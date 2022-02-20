На Энгельса почти час полыхал банный комплекс

На Энгельса почти час полыхал банный комплекс
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил банный комплекс.

Возгорание случилось в воскресенье, 20 февраля, по адресу: проспект Энгельса, дом 154 «А». Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:24. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в банном комплексе происходило горение на площади 60 квадратных метров.

В 12:18 пожар локализован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 16 единиц техники и 71 человек личного состава.

Сведения о возможных пострадавших и причины появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Одоевского горело административное здание. Пожару был присвоен дополнительный №1 Бис. В ликвидации возгорания участвовали 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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