На Энгельса почти час полыхал банный комплекс

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил банный комплекс.
Возгорание случилось в воскресенье, 20 февраля, по адресу: проспект Энгельса, дом 154 «А». Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:24. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в банном комплексе происходило горение на площади 60 квадратных метров.
В 12:18 пожар локализован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 16 единиц техники и 71 человек личного состава.
Сведения о возможных пострадавших и причины появления огня не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Одоевского горело административное здание. Пожару был присвоен дополнительный №1 Бис. В ликвидации возгорания участвовали 12 единиц техники и 46 человек личного состава.