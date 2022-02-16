На улице Одоевского загорелось административное здание: пожару присвоен номер №1 Бис

На улице Одоевского загорелось административное здание: пожару присвоен номер №1 Бис
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В среду, 16 февраля, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 15:01 мск. На улице Одоевского, 24 корпус 1, в административном здании происходило горение обстановки на площади 12 квадратных метров.

В 15:17 пожару был присвоен дополнительный №1 Бис. В 15:39 началась локализация пожара.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации возгорания участвовали 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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