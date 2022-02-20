Офтальмолог рассказал, как по глазам оценить состояние других органов

По глазам можно понять, болен ли человек. Фото: pixabay.com

По глазам можно понять, болен ли человек. Фото: pixabay.com

Взглянув человеку в глаза, можно понять, в каком состоянии находятся его органы.

По славам врача-офтальмолога Дмитрия Дементьева, для этого стоит только заговорить с пациентом. Об этом сообщалось в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

При разговоре с человеком можно увидеть ксантелазмы – это жировые отложения на веках. Такой симптом может говорить о повышенном уровне холестерина в крови. Это, в свою очередь, может привести к закупорке сосудов.

Также тревожным сигналом является синяя дуга вокруг роговицы глаза – Arcus senilis. Случается это наиболее часто с пожилыми людьми. Врач связывает это тоже с повышенным уровнем холестерина.

Помимо прочего, болезни печени тоже «диагностируются» по глазам. Кожные покровы и склеры могут пожелтеть. Происходит это потому, что при таком недуге печени в крови появляется большое количество билирубина.

По мнению офтальмолога Дмитрия Дементьева, если по утрам человек видит, что у него желтые глаза, то ему просто необходимо, как можно скорее обратиться к врачу.

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