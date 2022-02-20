Полковник полиции устроил пьяное ДТП на Богатырском проспекте

В отношении полковника оформили несколько административных протоколов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В отношении полковника оформили несколько административных протоколов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга произошла автомобильная авария с участием машины подполковника полиции, который сел за руль в пьяном состоянии.

По данным «Фонтанки», ДТП случилось еще в пятницу вечером у дома №16 по Богатырскому проспекту. Полковник за рулем «Киа Соул» врезался в попутный «Киа Рио», который вела молодая женщина.

Прибывшие к месту сотрудники ГИБДД проверили всех участников аварии на алкогольное опьянение. У полковника было немного больше 1 промилле. Он потребовал новое медосвидетельствование, которое показало результат в 0,18 промилле, что недопустимо по закону.

В результате в отношении правоохранителя оформили несколько административных протоколов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель выстрелил женщине в глаз во время дорожного конфликта в Петербурге.