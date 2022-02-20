На Маршала Жукова искрила Mazda: подвел мотор

По какой причине загорелась "Мазда" неизвестно. Фото: Pixabay

По какой причине загорелась "Мазда" неизвестно. Фото: Pixabay

Спасатели почти 50 минут тушили автомобильный пожар на проспекте Маршала Жукова, в доме №30 в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно, загорелось авто марки Mazda. Сообщение в экстренные службы поступило в 19:36 вечера 20 февраля.

Спасатели, уже полностью ликвидировали последствия возгорания. Это произошло к 20:23.

На место происшествия выехала 1 единица техники от МЧС и пять человек личного состава. По прибытию стало известно, что обгорел моторный отсек машины.

На настоящий момент сведения о пострадавших в пожаре не поступали, но все детали все еще уточняются. Причина возгорания пока не известна.

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