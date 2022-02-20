Посольство США заявило американцам о возможных терактах в России

Посольство США посоветовало американцам подумать о плане по выезду из России. Фото: pixabay

Посольство США посоветовало американцам подумать о плане по выезду из России. Фото: pixabay

Посольство Соединенных Штатов Америки порекомендовало своим гражданам подумать о плане по выезду из Российской Федерации.

Посольство считает, что в России могут случиться теракты. Об этом сообщается на сайте представительства.

Дипломаты предупредили уроженцев США о возможных терактах в России.

«По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах», — предупреждают в посольстве.

Дипломаты считают, что чрезвычайные происшествия могут случиться в Москве, Петербурге, а еще в районах «повышенной напряженности» вдоль российско-украинской границы.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что опубликован текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.