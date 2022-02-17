Опубликован текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности опубликовало Министерство иностранных дел России. В нем упомянуто несколько важных пунктов, на которых, по мнению Кремля, необходимо сделать акцент.

О публикации ответа МИД стало известно 17 февраля. Об этом сообщает «РБК». Сам документ состоит из 11 страниц.

В опубликованной письменной реакции рассказывается о предложении России к США создать новое «уравнение безопасности». Кроме того предлагается также вывести все американские войска и вооружения из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики.

От НАТО и США по ответу ожидается освещение конкретных предложений о содержании и формах отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.

В реакции была раскритикован ответ Вашингтона и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия. В основном речь идет о том, что были проигнорированы основные положения и рассмотрены только удобные вопросы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще до этого о планируемой публикации ответа Москвы рассказал глава МИД России Сергей Лавров.