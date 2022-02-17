Опубликован текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Опубликован текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Опубликован текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности опубликовало Министерство иностранных дел России. В нем упомянуто несколько важных пунктов, на которых, по мнению Кремля, необходимо сделать акцент.

О публикации ответа МИД стало известно 17 февраля. Об этом сообщает «РБК». Сам документ состоит из 11 страниц.

В опубликованной письменной реакции рассказывается о предложении России к США создать новое «уравнение безопасности». Кроме того предлагается также вывести все американские войска и вооружения из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики.

От НАТО и США по ответу ожидается освещение конкретных предложений о содержании и формах отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.

В реакции была раскритикован ответ Вашингтона и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия. В основном речь идет о том, что были проигнорированы основные положения и рассмотрены только удобные вопросы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще до этого о планируемой публикации ответа Москвы рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

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Опубликован текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
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