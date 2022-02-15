Лавров сообщил о публикации ответа России по гарантиям безопасности США и НАТО

Лавров сообщил о публикации ответа России по гарантиям безопасности США и НАТО. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Лавров сообщил о публикации ответа России по гарантиям безопасности США и НАТО. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В скором времени будет опубликован ответ России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

О планируемой публикации рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Обсуждение было поднято на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Об этом стало известно из записи обсуждения на YouTube-канале РБК.

Лавров подчеркнул, что публикация ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности скоро будет осуществлена. Этот документ будет представлен, потому что, по словам Лаврова, тут «стесняться нечего».

До этого стало известно, что страны Запада позитивно ответили на ряд инициатив России по гарантиям безопасности, даже несмотря на долгое отвержение их.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Лавров обратился к переводчице с просьбой не транслировать на русский язык выступление коллеги из Великобритании Лиз Трасс, потому что все и так все понимают.