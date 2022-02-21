В мире коронавирус подхватили более 424,1 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1,4 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро понедельника, 21 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 424 181 303 человека. Вирус унес жизни 5 886 362 человек.