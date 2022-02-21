В мире коронавирус подхватили более 424,1 млн человек

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1,4 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.
По данным на утро понедельника, 21 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 424 181 303 человека. Вирус унес жизни 5 886 362 человек.
Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждане России смогут оформлять COVID-сертификат на основании положительного результата теста на антитела. Соответствующий приказ выпустили в Минздраве. Правила выдачи ковид-сертификатов изменились с понедельника, 21 февраля.