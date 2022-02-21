Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров и бытовой техники

В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов.
Речь идет о запрете на выброс в мусорные контейнеры бытовой техники, системных блоков компьютеров, плат и жестких дисков. Все эти устройства нужно будет сдавать на утилизацию, сообщила «Парламентская газета».
В России уже под запретом 182 вида товаров, которые запрещено выбрасывать в баки. В их числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы. В марте к списку присоединятся еще несколько категорий утиля.
Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан. За нарушение указанных правил предусмотрены штрафы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что меньше половины жителей России занимаются сортировкой отходов и выбрасывают их в разные мусорные контейнеры. Только 32% опрошенных разбивают мусор по разным группам.