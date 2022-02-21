Дело воспитательницы, подозреваемой в избиении ребенка, может забрать Следственный комитет

Дело педагога, ударившего по голове первоклассника в одном из лицеев Петербурга, может уйти в Следственный комитет.

Инцидент произошел 11 февраля в группе продленного дня одного из лицеев города. По версии следствия, подозреваемая нанесла побои 7-летнему школьнику. Ребенок был осмотрен врачами, его состояние удовлетворительное.

«Перед прокуратурой инициирован вопрос о принятии к своему производству уголовного дела», — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по городу.

Следствие намерено детально разобраться в произошедшем и дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственным лицам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области. Побои ему нанесла 59-летняя воспитательница, якобы за то, что школьник нарушал дисциплину. На женщину завели уголовное дело о побоях.