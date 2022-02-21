Дело воспитательницы, подозреваемой в избиении ребенка, может забрать Следственный комитет

Дело воспитательницы, подозреваемой в избиении ребенка, может забрать Следственный комитет
Инцидент произошел на территории лицея. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Дело педагога, ударившего по голове первоклассника в одном из лицеев Петербурга, может уйти в Следственный комитет.

Инцидент произошел 11 февраля в группе продленного дня одного из лицеев города. По версии следствия, подозреваемая нанесла побои 7-летнему школьнику. Ребенок был осмотрен врачами, его состояние удовлетворительное.

«Перед прокуратурой инициирован вопрос о принятии к своему производству уголовного дела», — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по городу.

Следствие намерено детально разобраться в произошедшем и дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственным лицам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области. Побои ему нанесла 59-летняя воспитательница, якобы за то, что школьник нарушал дисциплину. На женщину завели уголовное дело о побоях.

новости СПб побои СУ СК РФ


 

Новости партнеров
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дело воспитательницы, подозреваемой в избиении ребенка, может забрать ...
Коронавирус унес жизни еще 80 петербуржцев
Рассылки с сюрпризом: в предпраздничные дни интернет-мошенники активизируются
Под Гатчиной собака покусала 6-летнюю девочку
Петербург снова обогнал Москву по числу заражений COVID: более 9 тысяч ...
В России за сутки коронавирусом заболели 152 337 человек
Петербуржцы в 2021 году стали чаще писать завещания
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед 8 марта