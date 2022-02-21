В Петербурге прохожие и росгвардейцы спасли женщину, которую похитил таксист

В Петербурге прохожие и росгвардейцы спасли женщину, которую похитил таксист
Таксист задержан. Фото: УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти

В Калининском районе спасли петербурженку, которую таксист насильно посадил в машину и скрылся вместе с ней.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу. Все случилось утром 21 февраля на перекрестке улиц Замшина и Васенко. Бдительные прохожие обратили внимание на автомобиль такси «Hyundai», в который против воли затолкнули женщину. Потерпевшая при этом кричала о помощи. К месту сразу вызвали правоохранителей.

Очевидцы видели, как автомобиль с похищенной женщиной поехал в сторону Полюстровского проспекта. Приметы похитителей и описание автомобиля передали всем дежурным нарядам. Для задержания такси введи план «перехват».

Разыскиваемый автомобиль обнаружили спустя час после инцидента на Полюстровском проспекте. В салоне находились мужчина и потерпевшая, у которой были следы побоев на лице. Их доставили в отдел полиции для разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчину, зарезавшего продавщицу секс-шопа на Дыбенко, взяли под арест.

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