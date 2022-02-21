Всем семьям с детьми до 18 лет предложили выплачивать по 100 тыс. рублей ежегодно

Если закон примут, то многодетные семьи будут получать крупные выплаты. Фото: Pixabay

Если закон примут, то многодетные семьи будут получать крупные выплаты. Фото: Pixabay

Абсолютно всем семьям, в которых есть несовершеннолетние люди, могут начать выплачивать по 100 тысяч рублей каждый год.

У семей Российской Федерации может появиться возможность получать выплаты в размере 100 тыс. рублей на ребенка каждый год. Продолжать платить деньги будут до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет. Данную инициативу предложила омбудсвумен из Татарстана.

Уполномоченный по правам ребенка по Республике Татарстан Ирина Волынец объяснила, что властям России необходимо подробнее ознакомиться с инициативой о введении дополнительных выплат семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

Многодетность и незрелость младшего чада являются основными двумя критериями, по которым собираются присуждать новые выплаты.

Волынец предполагает, что деньги будут начисляться до того момента, как самый маленький ребенок из всех не достигнет совершеннолетия или не закончит ВУЗ.

Данное изменение крайне необходимо для социального обеспечения семей. Уполномоченный по правам ребенка заявляет, что отсутствие статуса многодетных семей, закреплённого в законодательстве, лишает супругов из множества субъектов России должного уровня социальный поддержки. Новые дополнительные выплаты помогут сгладить демографическую проблему страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что какую выплату пообещали работающим россиянам? До 15 600 рублей ежегодно.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что российским пенсионерам 1953–1967 годов рождения дадут крупную выплату.