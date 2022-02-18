До 15 600 рублей ежегодно: какую выплату пообещали работающим россиянам

Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Фото: pixabay

Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Фото: pixabay

Выплату получат только трудоустроенные граждане Российской Федерации, которые занимаются спортом.

Россияне могут расчитывать на новую выплату в размере 13 процентов от затраченных средств на занятия спортом, передает Федеральная налоговая служба.

Деньги, отданные за занятия спортом или фитнесом, частично отдадут лишь трудоустроенным россиянам.

Россияне смогут претендовать на деньги с налогового вычета. Вернуть средства получится у тех, кто официально работает, а также оплатил услуги спортивных учреждений, не выбросил чеки и подал соответствующее заявление своему работодателю или в органы налоговой службы, передает «Banki.loans».

Отмечается, что вычет доступен и тем гражданам, кто платил за занятия спортом своего ребенка.

Максимальная сумма, от которой производится вычет, составляет 120 тыс. руб. Выходит, что можно вернуть до 15, 6 тыс. рублей в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1953–1967 годов рождения дадут крупную выплату.