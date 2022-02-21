Глава СК Бастрыкин потребовал изучить новые факты о насилии над детьми в петербургском детдоме

Глава СК Бастрыкин потребовал изучить новые факты о насилии над детьми в петербургском детдоме
Александр Бастрыкин. Фото: Администрация Президента

Глава Следственного Комитета Российской Федерации заявил о необходимости провести проверку, по результатам которой будет дана оценка ранее неизвестной информации.

Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о том, что нужно внимательно рассмотреть прошедшие в средствах массовой информации сведения о домогательствах к воспитанникам бывшего детского дома № 10 в Петербурге. Об этом передают в пресс-службе Комитета.

Следствие считает, что с 2005-го по 2010-й группа преступников регулярно насиловала четырех воспитанников социального учреждения. В итоге фигурантам дела инкриминировали 23 эпизода. При этом Кировский районный суд заявил, что доказательств недостаточно, поэтому и вынес оправдательный приговор по делу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области женщина заявила на мужчину, вступившим в связь с девочкой-подростком.

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