ПФР рассказал, как семьям получить компенсацию в 60% на услуги ЖКХ

ПФР рассказал, как семьям получить компенсацию в 60% на услуги ЖКХ
На услуги ЖКХ можно получить компенсации. Фото: pixabay.com

В Пенсионном Фонде России рассказали, как семьи военных могут получить компенсацию на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Фонд объяснил, что семьи военных могут рассчитывать на возмещение 60 процентов от суммы, уплаченной за «коммуналку», передает «Российская газета».

С этого года семьи погибших военнослужащих имеют полное право получать компенсационные выплаты за оплату коммунальных услуг.

Эксперты ПФР сообщают, что если выплата была установлена до 1 января текущего года, то ее продолжат выплачивать.

А если человеку положена данная компенсация, а он еще не воспользовался своим правом, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в Пенсионный Фонд или МФЦ со специальным заявлением.

Добавим, что размер компенсации составляет 60% от назначенной суммы на коммунальные услуги, абонентскую плату за телефон и на вызов электрика или слесаря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз. Плюс 1000 рублей с каждого человека.

деньги жилищно-коммунальное хозяйство жкх компенсация пфр


 

Новости партнеров
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПФР рассказал, как семьям получить компенсацию в 60% на услуги ЖКХ
Владимир Путин раскрыл подробности трагедии в Одессе
Президент РФ Путин пригрозил Украине настоящей декоммунизацией
Президент России Путин признал ДНР и ЛНР независимыми
12-летний мальчик выпал с шестого этажа дома на Киришской улице
Евросоюз призывает РФ не признавать ЛНР и ДНР
Глава СК Бастрыкин потребовал изучить новые факты о насилии над детьми в ...
Раскрыты пугающие подробности смерти актрисы Евгении Брик