ПФР рассказал, как семьям получить компенсацию в 60% на услуги ЖКХ

На услуги ЖКХ можно получить компенсации. Фото: pixabay.com

На услуги ЖКХ можно получить компенсации. Фото: pixabay.com

В Пенсионном Фонде России рассказали, как семьи военных могут получить компенсацию на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Фонд объяснил, что семьи военных могут рассчитывать на возмещение 60 процентов от суммы, уплаченной за «коммуналку», передает «Российская газета».

С этого года семьи погибших военнослужащих имеют полное право получать компенсационные выплаты за оплату коммунальных услуг.

Эксперты ПФР сообщают, что если выплата была установлена до 1 января текущего года, то ее продолжат выплачивать.

А если человеку положена данная компенсация, а он еще не воспользовался своим правом, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в Пенсионный Фонд или МФЦ со специальным заявлением.

Добавим, что размер компенсации составляет 60% от назначенной суммы на коммунальные услуги, абонентскую плату за телефон и на вызов электрика или слесаря.

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