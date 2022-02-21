Владимир Путин раскрыл подробности трагедии в Одессе

По словам российского лидера, имена виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе известны.

В ходе своего обращения президент России рассказал детали трагедии, случившейся в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда погибло 48 человек.

Путин объявил, что имена виновных в преступлении известны. Все действия будут направлены на то, чтобы найти злоумышленников и передать их суду.

«Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно», — добавил президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снаряд с Украины разрушил погранпункт в Ростовской области.