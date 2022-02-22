На Гаванской улице в полночь загорелась постель: 20 спасателей боролись с огнем

Сведения о пострадавших после пожара в Василеостровском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 21 февраля, что очевидцы пожара в доме №48 по Гаванская улице вызвали пожарных в 23:50. В трехкомнатной отдельной квартире горели постельные принадлежности.

На борьбу с пожаром направили десять человек личного состава и две единицы техники. Всего через 10 минут, к 00:00 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бестужевской улице горело кирпичное здание. Пожар тушили целый час.