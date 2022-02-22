Эксперт рассказал, что ждет работающих пенсионеров в 2022 году

ФНПР обратилась в Минтруд с инициативой повышения МРОТ в 2021 году. Фото: pixabay

ФНПР обратилась в Минтруд с инициативой повышения МРОТ в 2021 году. Фото: pixabay

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что нововведения касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в Пенсионный фонд, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ.

По его слова, одно из новшеств связано с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей.

«Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ», — приводит слова эксперта «Прайм».

Хотя индексация по инфляции затрагивает не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения.

При этом в 2022 году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформить больничные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте 2022 году некоторых российских пенсионеров ждет единовременная выплата в 5 тыс. рублей. Выплату можно будет получить в текущем году, но положена она будут ограниченному числу пожилых граждан России.